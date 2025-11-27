北海道小樽市内では１１月２７日朝、スリップが原因とみられる事故が相次ぎました。軽ワゴン車が電柱に衝突した単独事故では、男女２人が病院に搬送されています。小樽市長橋２丁目の市道で午前８時すぎ、軽ワゴン車が電柱に衝突する単独事故がありました。この事故で男女２人が病院に搬送され、いずれも軽傷だということです。当時、路面は凍結していて、車を運転していた女性は「スリップした」と話しているということです。また