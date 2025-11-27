マネーフォワードは11月26日、「マネーフォワード クラウド請求書」でAIを活用した「請求書アップロード機能」の提供を開始した。これにより、これまでマネーフォワード クラウド請求書以外で管理していたデータも含め、請求書情報の一元管理が可能になり、売上仕訳連携や入金消込などの会計処理を効率化するという。○新機能の特徴新機能の特徴は、ユーザーが取引先指定フォーマットで作成・PDF化した請求書をマネーフォワード ク