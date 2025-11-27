楽天の小郷裕哉外野手（29）が27日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、600万円減の来季年俸6000万円でサイン（金額は推定）した。会見に臨んだ小郷は「僕の中では失敗だと持っていないですけど、トライした結果がこのような成績になった。苦しかったことの方が多かった」と振り返った。昨季は12球団で唯一の全試合フルイニング出場を果たしたが、今季は中島ら若手の台頭もあり、先発出場は41試合。打率・173に