NTTPCコミュニケーションズ（以下、NTTPC）、トモイク、Livelyの3社は11月26日、9月に開催された「第2回クアトロヘリックスキャンプ in 横浜」での受賞をきっかけに横浜市立大学の支援を受け、子育て支援をテーマとした共創事業を開始することを発表した。この事業では、「すべての子どもが、親だけでなく社会全体から温かく支えられながら健やかに育つことができる社会の実現」を目指す。テクノロジーと人の力を融合させた支援モ