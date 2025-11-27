お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が27日に都内で、「めちゃクエスト presented by Meta Quest」に出席。拠点である米国での生活について語った。2025年から拠点を米国・サンフランシスコに移し、世界レベルのお笑いを勉強中だ。初の映画監督にも挑戦。憧れたきっかけは「映画のバックトゥーザ・フューチャー」だという。「全てが初めての体験で準備も全部大変だった。いろいろやらせて頂いて、ここも準備してあれ準備