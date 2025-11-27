三重県松阪市は２６日、「松阪市民を特殊詐欺等から守る条例」案などを同日開会の市議会本会議に提案した。携帯電話やスマートフォンで通話しながら市内の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を操作することを禁止し、事業者にも周知徹底を求めている。市民にとどまらずＡＴＭの全利用者を対象としており、市などによると、条例化は全国でも初めての見通しという。市議会の議決を経て来年１月１日施行を目指す。罰則規定はないが、