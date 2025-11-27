ロシア・サンクトペテルブルクで顔を合わせた米国のウィットコフ和平交渉担当特使（左端）やロシアのウシャコフ大統領補佐官（右から2人目）ら＝4月（ロシア大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は26日、米国のウィットコフ和平交渉担当特使との通話内容とみられる情報が流出したと報じられたことに関し、通信アプリ「ワッツアップ」の会話は「何らかの方法で誰かが盗聴可能だ」と述べた。