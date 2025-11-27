チャンネル登録者数18万人超のカップルYouTuber「キムイオハウス」が、2025年11月24日にYouTubeを更新。彼氏のキムさんがイオナさんにプロポーズする模様を公開した。「見たこともない表情で首を縦に振ってくれました」キムさんは、プロポーズの場所にスイスを選んだ。「イオちゃんのイメージって本当に明るくて、太陽が出てる時間帯のイメージがすごく強かった」ということで、17時から19時の間にプロポーズすると決意したという