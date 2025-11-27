ついに20トン対応！ 重機・建設機器も運べる最強のけん引力三菱ふそうトラック・バスは2025年11月26日、大型トラック「スーパーグレート」のセミトラクタに第5輪荷重20トン車を新規設定したと発表しました。 【画像】これが「スーパーグレート」だ！第5輪荷重とは、セミトラクタ（けん引車）とトレーラ（被けん引車）をつなぐ連結装置（カプラ）に、垂直方向にかけることができる最大の重量のことで、セミトラクタのけん引性能