東山頭遺跡で見つかった積石塚の平面図。（承徳＝新華社配信）【新華社承徳11月27日】中国河北省平泉市の東山頭遺跡（新石器時代紅山文化期）で行われた発掘調査についての専門家検証会と成果発表会がこのほど、同省承徳市で開かれ、4年間の調査で遺跡の配置や構造がほぼ明らかになったほか、各種遺構69カ所と土器・石器・玉器など100点余りの遺物が見つかったことが示された。遺跡は平泉市台頭山鎮にあり、年代は約5500〜5300