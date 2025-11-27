物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は11月8日に亡くなった菅谷（すがや）大介さんを取り上げる。＊＊＊【写真を見る】力強い笑顔で…“これからも相談させて”と弔辞を読んだ同期アナと肩を組む「菅谷大介さん」逸見政孝アナに憧れて日本テレビのアナウンサー、菅谷（すがや）大介さんは箱根駅伝やプロレスの実況のほか報道やバラエティーでも活躍