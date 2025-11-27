ロッテの岡大海外野手が２７日、ＺＯＺＯで契約更改交渉に臨み、３年契約の２年目を終え、今季の年俸７０００万円（金額は推定）の現状維持でサインした。１２年目の岡は今季は７月１３日の西武戦で左腓腹筋の筋損傷で離脱。９月１１日のソフトバンク戦で復帰し、今季は６５試合にとどまり、２本塁打、１８打点、打率２割７分４厘、ＯＰＳは・７２６だった。岡は「やはりケガの部分が一番。改めてもう１回、自分の体と向き合