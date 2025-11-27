福岡県は27日午前11時ごろ、インフルエンザ警報を発表しました。県内でのインフルエンザの定点当たりの報告数が23日までの1週間で32.70となり、警報の基準値となる30を超えたのを受けたものです。これからの季節は人と接触する機会が増え、さらに感染が拡大する恐れがあるとして、手洗い、咳エチケットを含む適切なマスクの着用、換気などの感染対策を呼びかけています。