バーチャルタレント事務所「ホロライブプロダクション」を展開するカバー株式会社は公式Xにて11月25日、同社のバーチャル空間プロジェクト「ホロアース」に追加された新エリア「フォーカル・スクエア」に登場したNPC（ノンプレイヤーキャラクター）について、実在の人物を想起させる表現が含まれていたと発表しました。問題のキャラクターは確認後、すでに削除対応が完了しているといいます。【その他の画像・さらに詳しい元の