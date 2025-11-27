【新興国通貨】ドル人民元７．０７台での推移＝中国人民元 １２月の米利下げ期待などを受けたドル売り元高が進み、ドル人民元は昨年１０月以来の安値圏となる７．０７台での推移となっている。昨日海外市場で７．０７５３を付け、今日も７．０７５４まで下げた。 ここにきての人民元高の進行を受けて、一部では中国政府が人民元の国際利用の活性化を再び試みようとしているとの思惑も出てきている。もっとも本日の中国人民銀