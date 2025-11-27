女優の北川景子（39）が27日までに自身のSNSを更新。自身の主演映画に出演している人気女優との2ショットを披露した。北川は26日にフジテレビ「ぽかぽか」に女優の田中麗奈とゲスト出演。2人は28日公開の映画「ナイトフラワー」に共に出演しており、「ぽかぽか」出演時の衣装姿での2ショットをアップ。「田中麗奈さんとぽかぽか楽しかったです透明すぎて…お美しい」とつづった。また「ぽかぽか」は放送初回に出演するなど