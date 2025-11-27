東京時間10:36現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21176.00（-52.00-0.24%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4184.80（-17.50-0.42%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外の下げもあって軟調