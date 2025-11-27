野口日銀審議委員発言受けて円売り＝東京為替 野口日銀審議委員は大分県金融更新会であいさつ。その中で見通し期間後半、来年度後半から再来年度にかけて物価安定目標を達成などの発言があり、従来通りのハト派姿勢を維持。１２月の利上げに向けて市場ではタカ派姿勢を期待していたため、円売りで反応している。ドル円は１５５円７０銭台から１５６円台を回復。 USDJPY 156.03