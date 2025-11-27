米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、石油製品の輸出量は日量７７３万２０００バレルまで増加し、過去最高水準を更新した。米石油製品の主な輸出先はメキシコや中国、日本、カナダなど。 MINKABU PRESS