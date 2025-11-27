大分市佐賀関で発生した大規模火災は２６日も住宅地などの「鎮火」の発表が見送られたが、前日夕に規制区域が縮小されたことを受けて一部住民らが次々と自宅へ戻り、状況を確認する姿が見られた。規制線の範囲が縮小された地域に家があり、避難所に身を寄せていた男性（８４）は真っ先に部屋の明かりがつくかを確認したという。「運良く帰ることができたが、他の人のことを考えると気が重い。停電もあったので、まずは冷蔵庫や