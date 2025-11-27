失恋をしたらしばらく立ち直れない人が多いと思います。とはいえ、いつまでも塞ぎ込んでいるわけにもいかないため、スカッと発散して切り替えたいですよね。そんなとき、友達に話を聞いてもらう人もいると思いますが、頼れる友達がいないことに気づくとさらにショックを受けてしまうようで……？今回は、失恋した女性が友達の少なさに気づいてさらにショックを受けた話をご紹介いたします。信頼できる友達がいない「婚約中だった