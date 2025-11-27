「令和の峰不二子」と称されるモデルの阿部なつき（26）が27日までに、自身のX（旧ツイッター）インスタグラムを更新。オフ＆オンショットを投稿した。Xでは「私服とキューティーハニー」と題し、オリジナルショートドラマ「キューティーハニーBELOVED ENEMY」でヒロイン如月ハニーを演じる赤黒衣装＆レッドヘアと、ボディーライン際立つ灰色トップスの私服コーディネートを並べてポストした。インスタグラムでは「ホリデーシーズ