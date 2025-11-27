経済評論家の三橋貴明氏が27日、ブログを更新。網膜剥離の手術を受けたことを報告した。三橋氏は26日、YouTubeチャンネル「三橋TV」を更新し、「台湾有事はあり得る？専門家にシミュレーションしてもらいました」と題した動画を公開していたが、今回の投稿で「網膜剥離になってしまい、昨日、緊急の手術を行ったため、本日のエントリーは更新を差し控えさせていただきます」と報告。「ご了承のほどよろしくお願いいたします」と理