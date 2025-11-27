【第6話】 11月27日公開 【拡大画像へ】 講談社は11月27日、相沢春芳氏によるマンガ「牛山さん」の第6話「コメツキムシ」をヤンマガwebにて公開した。 本作は湿度高めな牛系ヒロイン・牛山さんによる、動物うんちくも学べるコメディ作品で、第6話では、米に付く厄介な虫が牛山さんにくっついているのを見つけるが……。 現在本作はヤンマガwebにて全話が無料公開されている。