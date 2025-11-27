東京・渋谷でバリスタ・焙煎士として働いていた長男・忍さん（当時29）を交通事故で亡くした深迫祥子さんの講演会が、今月23日、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】事故で亡くなった深迫忍さん（当時29）思い継ぎオープンしたコーヒーショップ ※この記事は【前・後編】の【前編】です。 突然の電話「息をしていない」 2019年7月9日、熊本県にいた深迫祥子さんのもとに、長男の忍さんの携帯電話から