瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降は雲が増えるでしょう。夜は雨の降るところがあり、雷を伴うおそれがあります。海上では風が強く吹く見込みです。また、夕方から28日にかけて黄砂の飛来が予想されているため、見通しの悪化や体調管理に注意してください。日中の最高気温は岡山で17度、津山で15度、高松で18度でしょう。26日と同じくらいの気温になります。 28日の午前は雲が多いですが、午後は次