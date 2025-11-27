Snow Manの佐久間大介が11月27日に自身のXを更新。同日誕生日を迎えた阿部亮平を祝福する投稿を行い、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。 【画像】佐久間大介＆阿部亮平“初出し”ショット／阿部亮平の過去表紙まとめ ■赤衣装の“あべさく”2ショットにファン歓喜 投稿では「本日11月27日は！！！！！！うちの #阿部亮平 の誕生日！！！！！」と熱くコメント。「阿部ちゃん！誕生日おめでとーーー！！」