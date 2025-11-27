元日本代表FWの久保裕也が11月26日、自身のインスタグラムを更新。６シーズンに渡ってプレーしたMLSのFCシンシナティからの退団を発表した。現在31歳の久保は、下部組織出身から在籍した京都サンガF.C.でプロデビューを飾り、スイス、ベルギー、ドイツ、アメリカでプレー。2012年に高校生で日本代表に初選出された怪物で、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督時代には、本田圭佑から一時的にレギュラーの座を奪った実力者だ。在