グッズの売り上げは、ここ10年間で半減横浜流星（29）、山田裕貴（35）、松坂桃李（37）、千葉雄大（36）、塩野瑛久（30）……。映画、テレビでキラ星のように活躍する彼らの共通点は“戦隊モノ”出身の俳優ということ。だが、テレビ朝日は11月25日に『スーパー戦隊シリーズ』が、現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』をもって終了することを正式に発表した。25日に行われた定例記者会見で同社の西新社長は「（放送から