【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TWICEのSANAが『25ans（ヴァンサンカン）』1月号（11月28日発売）の表紙、インタビュー、別冊付録に登場する。 ■『25ans』のカバーガールとして2度目の登場！ 『25ans』のカバーガールとして2度目の登場となるTWICEのSANA。デビュー10周年というスペシャルな一年を振り返りながら、現在のマイブーム、そして2026年に向けての意気込みを語っ