大分県の佐藤樹一郎知事（左）から緊急要望書を受け取る高市首相＝27日午前、官邸高市早苗首相は27日、大分市佐賀関の大規模火災を巡り、大分県の佐藤樹一郎知事と官邸で面会した。被災地の復旧・復興に向けた財政支援や災害救助法の弾力的な運用、木造建築物が密集する地域での防火対策の充実などを盛り込んだ緊急要望書を受け取る。面会には同市の清水久子副市長らも同席する。要望書では、国庫補助金や特別交付税をはじめと