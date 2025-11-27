27日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝156円05銭前後と、前日午後5時時点に比べ33銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円16銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース