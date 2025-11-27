25日に続き、26日夜も中国では日中のサッカーチームの試合が行われ、会場には1000人以上の厳重な警備が敷かれています。高市総理の台湾有事をめぐる発言が尾を引くなか、26日、初めての党首討論で何を語ったのでしょうか？【写真を見る】野次が飛んだ高市総理“台湾有事”の対する答弁日中の緊張続く中…サッカーの国際大会サポーター「友好示したい」大勢の警察や警備員が配備される中...中国・上海で行われたサッカーの国際大