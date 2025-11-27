日持ちが良く、長期保存が可能な乾物。昆布や乾燥わかめなど、さまざまな種類をストックしている家庭も多いだろう。しかし、保存が利くというイメージから「ずっとストックしていても大丈夫なはず」と食べる機会を逃していないだろうか。実は、乾物にもおいしく食べられる目安が存在する。乾物をおいしく食べるための保存法について、「日本かんぶつ協会」のシニアアドバイザーでかんぶつマエストロ講師の星名桂治さんに話を聞いた