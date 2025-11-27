プロ野球・巨人の門脇誠選手が27日、契約更改交渉に臨み、500万円ダウンの4000万円でサインしました。（金額は推定）「あまりいいことがなかったというか、ほんとうに悔しい1年だったなと思います」今季は打撃での成績が残せず、ショートの定位置を泉口友汰選手に奪われる形となりました。81試合に出場するも、途中出場が多く、ベンチから戦況を見守る日々が続きました。オフのテーマについては語らず、「とにかく量はやろうと思い