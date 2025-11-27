筆者の体験談です。コロナ禍をきっかけに、手洗いの習慣を見直しました。「たった数秒の違い」で、こんなにも体調が変わるとは思ってもみませんでした。 「形だけ」だった手洗い習慣 昔から「外から帰ったら手を洗いなさい」とは言われてきました。でも、若い頃の私は「とりあえず濡らすだけ」で済ませることも多く、正直、あまり意識していなかったのです。 ハンドソープも使ったり使わなかったり。それでも特に大きな