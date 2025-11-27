お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が27日に都内で、「めちゃクエスト presented by Meta Quest」に出席。拠点である米国での生活について語った。2025年から拠点を米国・サンフランシスコに移し、世界レベルのお笑いを勉強中。休みの日には、大谷翔平投手、山本由伸投手らが所属するドジャースの本拠地を訪れたという。大盛り上がりのスタジアムに足を運び「いつかあのマウンドに立ちたいです」と壮大な夢を語った。