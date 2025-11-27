お笑い芸人のゆりやんレトリィバァとお笑いトリオ「３時のヒロイン」の福田麻貴が２７日、都内で行われた「めちゃクエストｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＭｅｔａＱｕｅｓｔ」に登壇した。ＭｅｔａＱｕｅｓｔはＰＣやゲーム機につなげずに、これ一台だけで遊べるオールインワンのＶＲヘッドセットシリーズ。昨年１２月に米国・ロサンゼルスへ移住したゆりやんは移住から１年。冒頭から英語であいさつした。２６年に公開予