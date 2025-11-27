歌舞伎俳優で人間国宝の坂東玉三郎（75）が26日、銀座アスター本店で行われた「銀座アスター100周年記念イベント」に登壇した。【もっと読む】坂東玉三郎「火の鳥」は、演出と俳優の力で見応えあるものに玉三郎は同店の常連で、33年前の改装時の広告にもモデルとして出演。調度品も衣装もすべて店内にあるものだったという。「実はコロナ禍のときは2階の端の席が空いていたので銀座通りを見ながら食事をしていました」と意外な