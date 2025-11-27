日本ハムの奈良間大己内野手（25）が27日、北広島市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸1700万円からアップ提示を受けてサインした。「（金額アップは）いい感じですよ。笑顔が出る感じです」と明るい表情で語った。3年目の今季は、主に守備固めとして86試合に出場し、打率・222、1本塁打、3打点とした。堅実な守備でシーズン無失策と安定した一方で、打撃では8月24日の首位・ソフトバンク戦では延長10回に自身初の