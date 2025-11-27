お笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明がレアな夫婦ショットを披露した。２７日までにタレント・千秋のインスタグラムに登場。千秋は「同い年のおじさんおばさんの寄り合い」とつづり、小木とその妻・奈歩さん、お笑い芸人・カンニング竹山との４ショットを掲載。「学生時代から通ってるカフェで。まあまあなんでも話せる」と和やかな雰囲気だった。小木と奈歩さんは２００６年１０月に結婚。０９年１月に第１子長女が誕生した