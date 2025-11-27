今田美桜（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

今田美桜の写真集が異例の重版 グラビア封印に「もったいない」の声も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2020年1月リリースの今田美桜の2nd写真集について、ゲンダイが報じた
  • ロングセラーを続け、2025年10月に10度目の重版となっていると出版関係者
  • この写真集でグラビア活動は封印されたため「もったいない」と述べた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
  2. 2. 中国人観光客が関西空港で転落死
  3. 3. 名探偵津田 まさかの流れで開幕
  4. 4. トランプ氏 高市首相に要求か
  5. 5. 新作は「名探偵プリキュア!」に
  6. 6. 北川景子の「物乞い」娘ショック
  7. 7. 日本で中国人への犯罪多発 中国
  8. 8. 香港火災で44人死亡 男3人を逮捕
  9. 9. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  10. 10. 録音を許さず? 国分の強引降板劇
  1. 11. 損失2千万報道ホテル「想定内」
  2. 12. 池松壮亮&河合優実 結婚秒読みか
  3. 13. 森本慎太郎「東山紀之氏は迷惑」
  4. 14. 吉沢亮 泥酔事件から見事な復活
  5. 15. 広陵暴力事案 生徒2人を書類送検
  6. 16. 国分が会見 引っかかった5文字
  7. 17. 紀子さま、悠仁さまに猛反対か
  8. 18. 国分への要請に「めっちゃ怖い」
  9. 19. 実は結婚4年目 突然の発表に反響
  10. 20. MLBから出戻り 舐めているんじゃ
  1. 1. 中国人観光客が関西空港で転落死
  2. 2. 日本で中国人への犯罪多発 中国
  3. 3. 香港火災で44人死亡 男3人を逮捕
  4. 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  5. 5. 損失2千万報道ホテル「想定内」
  6. 6. 広陵暴力事案 生徒2人を書類送検
  7. 7. 紀子さま、悠仁さまに猛反対か
  8. 8. 国分太一会見 日テレがコメント
  9. 9. 王将事件の初公判 女性の叫び声
  10. 10. 顔を蹴り失明させたか 職員逮捕
  1. 11. 女子高生に暴行? 女子中学生逮捕
  2. 12. セクハラ報道 新潮が逆転敗訴
  3. 13. 死去した部下の妻に強引にキスか
  4. 14. 赤坂刺傷 また同じことやってる
  5. 15. サブクレードK 変異ウイルス確認
  6. 16. 中国依存 危ない日本企業を調査
  7. 17. 何一つ便利じゃないマイナカード
  8. 18. かわいいだけではだめ 7割が思う
  9. 19. 愛子さま思わず「ハッハッハッ」
  10. 20. 橋から海に転落 約4時間半漂流
  1. 1. 「母を殺した」79歳息子が110番
  2. 2. 23区 都心ほど出生率が高い理由
  3. 3. 「石破さんが嘘つきに」場内ヤジ
  4. 4. 野田氏「私も日中悪化の当事者」
  5. 5. 中国観光客は「来なくていい」
  6. 6. 床はNG 加湿器の正しい置き場所
  7. 7. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
  8. 8. 名もなき「名仕事」にありがとう
  9. 9. 高市氏批判で嫌がらせ 野党困惑
  10. 10. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
  1. 11. 外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用…在留審査の厳格化へ政府の見直し案判明
  2. 12. 偽サイト&なりすまし スタバ喚起
  3. 13. 愛子さまの名スピーチ 3つの特徴
  4. 14. 首相、野田氏に議員定数削減への賛同要請
  5. 15. アカウント不正売買禁止 求む声
  6. 16. 高齢者 餅よりも危険な食べ物
  7. 17. 苦しみながら絶命 遺族の苦しみ
  8. 18. 小野田氏は「噛み付いてばかり」
  9. 19. 安野貴博氏のプロポーズに妻絶句
  10. 20. 異色の経歴 85歳男性の年金額
  1. 1. 中国人 よく日本旅行に行けるな
  2. 2. 死亡女性が棺内で動き出す タイ
  3. 3. ソウルで交通事故 邦人女児死亡
  4. 4. 日本で安全に注意 中国再び訴え
  5. 5. 日本の梅酒を飲んで驚きの声
  6. 6. 香港のマンション火災 13人死亡
  7. 7. 厳戒下でサッカー日中戦 上海
  8. 8. 「日本特有」飲食店の会計で混乱
  9. 9. 中国の航空ショーから日本人排除
  10. 10. 戦争止めて 中国人が平和訴える
  1. 11. 日本は「繁盛しない」懸念の声
  2. 12. 宇宙はどうやって生まれたのか
  3. 13. 日本のカレーにとろみがある理由
  4. 14. 最強の侍J実現? 韓国は戦々恐々
  5. 15. 韓国「働かないと生活できない」
  6. 16. 16歳未満のSNS制限を要請 EU
  7. 17. ヒラメの刺身食べた瞬間言葉失う
  8. 18. 野生のオオカミ、道具使用か 加
  9. 19. 「日本の空港が帰国する中国人で大混雑」と中国メディア強調も、ネット民は冷ややか
  10. 20. 栄養食の支給「現実離れ」が露呈
  1. 1. Suicaペンギン卒業 裏の理由
  2. 2. 佐川急便 取扱量増で配送に遅れ
  3. 3. ヤマト&佐川 荷物の配送に遅れ
  4. 4. ロイホ運営会社 ホテルが稼ぎ頭
  5. 5. タワマン購入「仮面夫婦」を決意
  6. 6. アサヒHD 顧客らの情報流出恐れ
  7. 7. 最大赤字 資生堂の「同じ失敗」
  8. 8. 石破内閣時代の怠慢でコメ余りに
  9. 9. U-NEXT障害 アクセスエラー増加
  10. 10. 「静かな退職」が注目される理由
  1. 11. 島流しされた人 その後どうなる?
  2. 12. 中野サンプラザ 再開発白紙化
  3. 13. 「ミスド福袋2026」予約受付へ
  4. 14. 「転勤手当」最大６０万円に、住友生命が中堅以上対象に…離職防止・全国の拠点維持へ大幅増
  5. 15. アニメと広告業界 人終わりすぎ
  6. 16. 前代未聞 中学入試のクイズ解説
  7. 17. 日本企業の人事制度が抱える病理
  8. 18. 「返金すべき」美容外科医に怒り
  9. 19. EV戦略 大手が次々に見直し
  10. 20. 25年度の税収 初の80兆円超えへ
  1. 1. ブラックフライデー売れ筋TOP15
  2. 2. 星4以上だけ厳選 Amazon神製品
  3. 3. 未納→解約で dポイント利用不可
  4. 4. Snow Peakやogawaが最大48%OFF
  5. 5. 楽天買い回りに便利な楽券とは?
  6. 6. アイリスオーヤマが最大52%オフ
  7. 7. Amazon ノートPCが最大26%OFFに
  8. 8. AirPodsなどイヤホン最大58%オフ
  9. 9. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
  10. 10. 話題のリカバリーウェアが20%OFF
  1. 11. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
  2. 12. dyson定番の掃除機が34%OFFに
  3. 13. 快眠グッズがAmazonで最大54%OFF
  4. 14. THE NORTH FACEのアウターもお得
  5. 15. 「毎日書評」AIで活用するコツ
  6. 16. コールマンの定番商品が42%OFFに
  7. 17. Kindleで人気小説が50%pt還元中
  8. 18. Amazonで「エアライダー」が安い
  9. 19. 楽天セール Ankerが最大半額に
  10. 20. Apple Watchがセール 12/1まで
  1. 1. MLBから出戻り 舐めているんじゃ
  2. 2. 大谷を凌ぐ「一番人気」の日本人
  3. 3. 都玲華 30歳差恋人にぞっこんか
  4. 4. 「まるで高校生対小学生」の試合
  5. 5. KUNOICHIで衝撃…美女に大反響
  6. 6. マエケンが マー君を反面教師に?
  7. 7. 朗希 ド軍がWBC出場に「待った」
  8. 8. F1 角田の後任に日本人浮上か
  9. 9. 大谷自身は「今がピークあたり」
  10. 10. MLBで「ドミノ倒し」移籍開始か
  1. 11. 「第2のメッシ」15歳逸材に衝撃
  2. 12. 松本剛の人的補償 誰を選ぶのか
  3. 13. 大谷の餌食 カモにされた男判明
  4. 14. えっ? 大谷のメッセに米ザワつく
  5. 15. 大谷財団に協力するはずだった人
  6. 16. 巨人24歳捕手 前回交渉保留の訳
  7. 17. 3冠牝馬 ジェンティルドンナ死す
  8. 18. F1角田がいけにえ? 英で衝撃予測
  9. 19. ピラミッド建設 運んだ方法
  10. 20. CL 南野拓実にファンから称賛も
  1. 1. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
  2. 2. 名探偵津田 まさかの流れで開幕
  3. 3. 新作は「名探偵プリキュア!」に
  4. 4. トランプ氏 高市首相に要求か
  5. 5. 北川景子の「物乞い」娘ショック
  6. 6. 吉沢亮 泥酔事件から見事な復活
  7. 7. 録音を許さず? 国分の強引降板劇
  8. 8. 池松壮亮&河合優実 結婚秒読みか
  9. 9. 森本慎太郎「東山紀之氏は迷惑」
  10. 10. 国分が会見 引っかかった5文字
  1. 11. 国分への要請に「めっちゃ怖い」
  2. 12. 実は結婚4年目 突然の発表に反響
  3. 13. 高市氏の後ろでガン睨み「怖い」
  4. 14. 怒る中国 日本ごときが許せない
  5. 15. 古市氏「日テレがコンプラ違反」
  6. 16. 水ダウ 年内は名探偵津田一色に
  7. 17. 樽美酒研二の疾患 まさかの原因
  8. 18. 古館 国分太一の会見に「残念」
  9. 19. 国分太一「中居正広氏よりマシ」
  10. 20. 神谷代表の質問 3分で強制終了
  1. 1. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
  2. 2. 無印の注目アウターを紹介
  3. 3. 夫を狙う女子社員の発言に呆れ
  4. 4. モラ夫には「プチ家出」で対処
  5. 5. しまむらの注目レッグ商品
  6. 6. マック サイドサラダを変更へ
  7. 7. 「行衛」はなんて読む？声に出して読みたい埼玉県の地名！
  8. 8. G-SHOCK パリと東京が融合
  9. 9. 熟年期の妻 髪を整えて愛が再燃
  10. 10. 何かと使えるセリアのチャーム
  1. 11. 元カノの彼氏に「ハイスペ」驚き
  2. 12. 兄は時代錯誤なモラハラ夫
  3. 13. 高2で妊娠 今は孫いるアイドルに
  4. 14. 大人にフィットするこなれヘア
  5. 15. ミスド新作を絶賛 飽きが来ない
  6. 16. 冬コーデ cocaの人気トップス
  7. 17. 米粉で簡単チーズフォンデュ
  8. 18. しまむら 上下でチープに見える?
  9. 19. スタバ 冬にぴったりな新作登場
  10. 20. 医療知識ゼロの人が描いた漫画