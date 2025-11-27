富山湾の魚が泳ぎ回る水槽を眺めながら、すしを味わう――。斬新なイベントが魚津水族館（魚津市）で開かれた。同館は「寿司（すし）といえば、富山」を掲げる県と連動。すしをテーマにした企画の数々が人気を呼び、１０月の来館者数が昨年比で２割増えた。現役では日本最古とされる同水族館の目新しい挑戦が続いている。（古池徹）３日夜、ブリやエイが泳ぐ「富山湾大水槽」の前には、テーブルと椅子がずらりと並んでいた。す