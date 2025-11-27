デジタル時計型の小型カメラ（左上）などの押収物＝27日午前、愛知県警本部教員が女子児童らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、愛知県警熱田署捜査本部は27日、女児4人の着替えを盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反などの疑いで岡山県備前市立小の教諭甲斐海月容疑者（27）＝岡山市＝を再逮捕した。容疑を認めている。再逮捕容疑は今年、岡山県内の施設で女児4人の着替