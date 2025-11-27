原始的鳥盤類恐竜の復元想像図。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月27日】中国やドイツ、米国などの科学者からなる研究チームが貴州省仁懐市五岔村で見つかった恐竜足跡化石群について、竜脚類や原始的竜脚形類、獣脚類、原始的鳥盤類の足跡の組み合わせだとする研究成果をまとめた。今回の発見は前期ジュラ紀に現地は湖岸の砂州で、多様な恐竜の活動に適していたことを示した。研究成果の論文は24日、国際学術誌「ジャーナル