新潟市江南区で27日朝、県道を走行していた軽乗用車が道路を横断中の男性と衝突する事故がありました。この事故で道路を横断していた78歳の男性が意識不明の重体となっていましたが、その後、死亡が確認されました。事故があったのは新潟市江南区うぐいす1丁目の県道です。警察によりますと27日午前6時前、43歳の男性が運転する軽乗用車が県道を走行中、道路を横断していた新潟市東区に住む78歳の男性と衝突しました。男性は、横断