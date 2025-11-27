by David Rodriguez Martin近年中国と台湾の間の緊張が高まっており、「中国が台湾を侵攻する可能性は十分ある」と指摘する声もあります。中国籍の船舶が台湾周辺の海底ケーブルを複数攻撃していると疑われている中で、中国が台湾のStarlink通信ネットワークを遮断するべく、2000機規模のドローンで上空からジャミングを行うシミュレーションを実施したと新たに報じられています。Chinese researchers simulate large-scale electr