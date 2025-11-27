長らく待望されていたSF大作『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン5の配信開始と同時に、ストリーミングサービス・Netflixがクラッシュするという異例の事態が発生した。 『ストレンジャー・シングス』シーズン5を見る前に絶対に復習すべきエピソード4話