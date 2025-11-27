Visaは11月12日、企業やプラットフォーマーが受取人のステーブルコインウォレットに直接送金できるパイロットプログラムを発表した。Visa○ステーブルコインを活用した新たなパイロットプログラムVisa Directの導入企業は法定通貨で送金を行い、受取人は資金をUSDCなどの米ドル連動型のステーブルコインで受け取ることを選択できることで、国際送金のスピードとアクセスが大きく向上する。これにより、Visa Directの対象範囲が拡大