女優の上白石萌音（27）が27日、都内で「太平洋セメント」の新CM発表会に出席した。CMのキャッチフレーズの「スゴイよセメント」にちなみ、自身の凄いと思うことを聞かれると「平凡性」と回答した。これまで数々の作品に出演してきた若手実力派女優。「街に出ても一切気づかれない。電車に乗っていても全然気づかれない。電車で自分の広告の前に座っていても1回も気づかれませんでした。得をしているなと思います」と謙遜した